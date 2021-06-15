فيلم - ملف شخصي - يفضح تجنيد النساء الاوربيات في صفوف تنظيم -داعش- - علي المسعود

2021/06/15 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود وضع تنظيم «داعش» الإرهابي مسألة تجنيد المرأة على رأس أولوياته ، فقد أدرك التنظيم أهميتها باعتبارها حاضنة لأفكاره وقادرة على نقلها لأبنائها ، كما أنه يسهل مرورها من الكمائن الأمنية بعكس الرجال .



نجح التنظيم في اصطياد عدد كبير من الأوروبيات والعربيات ، واستعان التنظيم الإرهابي بالنساء في العمليات الانتحارية خلال معركة الموصل في العراق، ومعاركه في سوريا، ويعتبر توظيف النساء في العمليات الانتحارية تح ......





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