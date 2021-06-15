2021/06/15 | 14:22 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط: تخفيف قيود جائحة كورونا ساهم بخفض نسبة الفقر في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/15 | 14:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: تخفيف قيود جائحة كورونا ساهم بخفض نسبة الفقر في العراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: تخفيف قيود جائحة كورونا ساهم بخفض نسبة الفقر في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).