اليمن.. طارق صالح يقر بتمركز قواته العسكرية في جزيرة ميون الاستراتيجية

2021/06/15 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر العميد طارق صالح، قائد مجموعة مسلحة وابن شقيق الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، بأن قواته المدعومة من الإمارات تتمركز في جزيرة ميون الاستراتيجية التي توجد بها قاعدة جوية سرية قيد الإنشاء الآن.

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