الاتحاد الوطني وحزب الامة يبحثان الاوضاع الراهنة

2021/06/15 | 14:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد مكتب العلاقات العراقية للاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة الدكتور مجيد حمد امين، مقر حزب الامة العراقية في العاصمة بغداد وكان باستقبال الوفد الزائر محمود العكيلي الامين العام لحزب الامه العراقية واعضاء المكتب السياسي للحزب.

وتناول الجانبان الاوضاع الراهنة التي يمر بها العراق وفي مقدمتها الانتخابات القادمة والتدخلات الخارجية والتجاوزات المستمرة على حدود العراق من دول الجوار ومواضيع اخرى.

وفي نهاية الزياره شكر الامين العام لحزب الامه العراقية، وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني الزائر المتمثل بمسؤول مكتب العلاقات العراقية الدكتور مجيد حمد امين والوفد المرافق له.

PUKmedia مكتب العلاقات الوطنية

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