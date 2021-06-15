بالفيديو.. الحشد يهدد حكومة الكاظمي ويحدد لها مهلة 5 ايام للاستجابة لهذا المطلب

2021/06/15 | 14:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هدد حشد وزارة الدفاع، الثلاثاء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزارة الدفاع بسحب جميع الالوية واقامة دعوة قضائية بحقهم، ان لم يتم تنفيذ مطالبهم خلال 5 ايام.

وقال مراسل NRT عربية، (15 حزيران 2021)، ان "منتسبين حشد وزارة الدفاع نظموا وقفة احتجاجية امام بوابة الخضراء لعدم تثبيتهم لليوم الـ 10 على التوالي".

واضاف مراسلنا، ان "الوية حشد الدفاع تشكلت سنه 2014، ولم تحسب لهم اي حقوق في حين ان جميع الالوية التي اتت بعدها تم تثبيتها".

وذكر احد امراء الالوية، انه "التقينا بالكثير من المسؤولين و حظينا بالكثير من الوعود بحسم امرنا ولم نرى اي شي على ارض الواقع، مشيرا ان الويتنا مظلومة لاننا قاتلنا في خط الدفاع الاول وضحينا بالاف الارواح"، موضحا انه "في وقت الحاجة استنجدوا بنا وفي وقت السلم استغنوا عن خدماتنا على حسب تعبيره".

وطالبو "الحكومة بتشكيل لجان تحقيقية تتكون من مستشارين منصفين تذهب للقواطع وتتحقق من الواقع،" رافضين "اللجان التي تعتمد على قوائم تعود لعام 2017 والقرارات التي صدرت من الحكومة بحقهم."

N.A

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