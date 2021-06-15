نائب يُجيب: لماذا لا يعقد البرلمان جلساته؟

2021/06/15 | 14:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم وجود إرادة من قبل بعض الكتل السياسية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

استبعد النائب عن تحالف سائرون قصي الياسري، انعقاد جلسات البرلمان في الفترة المقبلة.

وقال الياسري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إنه "يستبعد انعقاد جلسات مجلس النواب خلال الفترة القريبة المقبلة"، لافتًا إلى أنه "ربما تكون هناك جلسات استثنائية محدودة لمناقشة واقرار بعض القوانين المهمة أو لطرح ما مستجد على الساحة العراقية".

وأشار إلى أن "أسباب تعطيل جلسات مجلس النواب ترجع إلى عدم وجود إرادة من قبل بعض الكتل السياسية، بالإضافة إلى قلة القوانين الموجودة وعدم نضوج البعض منها لدى هيئة الرئاسة"، مبينًا أنه "يستبعد بأن يكون فيروس كورونا له دور في تعطيل عمل البرلمان، لكون المجلس قد عقد جلسات سابقة في وضع صحي صعب للغاية".

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