تسجيل 450 ألف سعودي ومقيم لأداء الحج في 24 ساعة

2021/06/15 | 14:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 450 ألف طلب لأداء فريضة الحج، من مواطنين ومقيمين أجانب، في الساعات الأربع والعشرين الأولى من فتح باب التسجيل.

وقالتت الوزارة عبر تويتر اليوم الثلاثاء: “استقبل المسار الإلكتروني لحج الداخل أكثر من 450 ألف طلب لأداء فريضة الحج للمواطنين والمقيمين في الـ 24 ساعة الاولى من فتح التسجيل”.

وأوضحت أن” 60 % من الذين سجلوا للحج من الذكور، و40 % من الاناث”.

وكانت وزارة الحج أعلنت في وقت سابق، قصر الحج هذا الموسم على المواطنين والمقيمين بإجمالي 60 ألف حاج، بسبب حائحة كورونا، ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما،ً للحاصلين على اللقاح ، والخلو من الأمراض المزمنة.

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