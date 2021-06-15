منظمة البرلمان ضمن مشروعها “هذا ماؤنا” تتفرّد في الدفاع عن المياه العراقية وحمايتها من التلوث 

2021/06/15 | 14:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – جميل الجميل أقامت منظمة البرلمان ضمن مشروعها “هذا ماؤنا” ورش تدريبية بعنوان “تنظيف دجلة” حوار من أجل السلام لكتابة خارطة الطريق – جنوب العراق، حيث إنطلقت الورشة الثانية صباح يوم الأحد الموافق 13 حزيران 2021 في أربيل بمشاركة رؤساء البلديات وصناع القرار والأكاديميين والأعضاء النشطين في المجتمع المدني والفنانين الذين يعيشون على طول …

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