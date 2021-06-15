الدول السبع توجه رسالة للعراقيين حول الإنتخابات

2021/06/15 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجهت مجموعة الدول السبع حول العراق، اليوم الثلاثاء، رسالة للعراقيين حول الإنتخابات.وقالت مجموعة الدول السبع حول العراق، في بيان نشرته السفارة البريطانية في بغداد، وتابعه “المركز الخبري الوطني”: “نشيد […]

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