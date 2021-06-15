مجلس الوزراء يسمح لشركات النفط تشغيل 6 آلاف من الأجور اليومية ضمن اختصاصهم

2021/06/15 | 14:54 - المصدر: وكالة ناس

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مجلس الوزراء يقرر السماح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الأجراء اليوميين

قرر مجلس الوزراء، السماح للشركات النفطية الرابحة، تشغيل الأجراء اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية والفنية، على وفق آلية الإعلان والتنافس الشفاف، على ألا يزيد عددهم على (6000) أجير.

وجاء القرار، خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين، المنعقدة في 8/6/2021.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

15 حزيران 2021

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