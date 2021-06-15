السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر

2021/06/15 | 14:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك خلال زيارته الحالية إلى الدوحة.

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