الإعلام الأمني: العثور على 4 مخابئ لعصابات داعش الإرهابية

2021/06/15 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت قيادة عمليات صلاح الدين، على أربعة مخابئ لعصابات داعش الإرهابية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني في بيان أن قيادة عمليات صلاح الدين أفادت أن أحد المخابئ الأربعة كان مفخخا بالكامل، وكان يحتوي على أرزاق وأفرشة وعجلة نوع بيكب وقاذفة، مشيراً إلى أنه تم تدميره من قبل مفارز المعالجة التابعة للقيادة.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل قيادة القوات البرية لمجريات عملية اسود الجزيرة الثانية في صفحتها الثانية.

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