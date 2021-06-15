شميمة بيغوم تظهر إلى الإعلام من جديد وتقول انها كانت طفلة غبية عندما التحق بداعش

2021/06/15 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدت الفتاة البريطانية المعروفة إعلاميا بعروس داعش شميمة بيغوم، ندمها على الانضمام للتنظيم وذهابها الى سوريا لتحقيق ذلك الهدف.

ونشرت صحيفة ميرور البريطانية مقابلة للفتاة بيغوم تم اجراؤها في مخيم الهول، وأرفقتها بصور لها وهي ترتدي ملابس عصرية، قالت فيها أنها كانت مجرد طفلة غبية حين التحقت بتنظيم داعش، داعية السلطات البريطانية الى قبول طلبها بالعودة الى البلاد.

وكانت شميمة بيغوم قد غادرت بريطانيا عندما كانت في الخامسة عشر من العمر الى تركيا كمحطة للوصول الى سوريا بعد تأثرها بأفكار داعش، وأنجبت خلال انضمامها للتنظيم ثلاثة أطفال ماتوا جميعا، قبل ان يتم اعتقالها وزجها في مخيم الهول الذي تشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية.

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