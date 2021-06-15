نص قرار مجلس الوزراء السماح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الأجراء اليوميين

2021/06/15 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قرار السماح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الأجراء اليوميين.

وذكرت الأمانة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس الوزراء، قرر السماح للشركات النفطية الرابحة، تشغيل الأجراء اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية والفنية، على وفق آلية الإعلان والتنافس الشفاف، على ألا يزيد عددهم على (6000) أجير".

وأضاف البيان، أن "القرار، جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين، المنعقدة في 8/6/2021".

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