2021/06/15 | 14:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط مواد مخدرة بحوزة سائق عجلة أجنبي في منفذ المنذرية.وأوضحت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم ضبط مواد مخدرة (ترياك) بحوزة سائق عجلة أجنبي، بالتعاون والتنسيق بين مركز شرطة الجمرك وشعبة المخدرات ومفرزة الكلاب البوليسية (K9)”.وأشار البيان، الى “إحالة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مواد مخدرة بحوزة سائق أجنبي في منفذ المنذرية first appeared on النور نيوز.

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