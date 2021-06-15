أحكام حضوريَّة بالحبس الشديد بحق 3 متلبسين بالرشوة في نينوى

2021/06/15 | 14:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور أحكامٍ حضوريَّةٍ بالحبس الشديد بحق 3 مُتَّهـمين في محافظة نيـنوى، سبق أن تمَّ ضبطهم متلبسين بتلقي رشى؛ لقاء ترويج معاملاتٍ لبيع قطع أراضٍ عائدةٍ للدولة بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.وذكرت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن قرارات الأحكام الصادرة، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة …

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