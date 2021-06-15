بدء الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجيَّة العرب بمشاركة العراق

2021/06/15 | 14:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد بدأ الاجتماع التشاوري لوزراء خارجيَّة الدول العربيَّة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة العراق.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بدأ الاجتماع التشاوري لوزراء خارجيَّة الدول العربيَّة بمشاركة العراق لمناقشة مختلف القضايا العربية”.

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