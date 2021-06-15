محافظ بغداد يهنئ بعيد تأسيس الصحافة العراقية: الصحفيون مثلوا حقيقة الانتماء إلى بلاد الرافدين/ موسع

2021/06/15 | 14:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأ محافظ بغداد محمد جابر العطا، الصحافة العراقية بعيدها، وصحيفة الزوراء بمناسبة مرور 152 عاما على تأسيسها.وقال المحافظ خلال برقية تهنئة إلى جريدة الزوراء، "انه يتقدم إلى الصحفيين العراقيين، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الصحافية المتمثل بذكرى مرور، أكثر من قرن ونصف على تأسيس جريدة الزوراء، وهي أول صحيفة تصدر بالعراق"، مشددا على ضرورة "مواصلة رسالة الوطن، في محاربة الفكر المتطرف وتثبيت ركائز اللحمة الوطنية".واستذكر العطا، بهذه المناسبة، تضحيات الصحفيين العراقيين، وشهداءهم، الذي سالت دماؤهم، وهم ينقلون من سوح الميدان بشائر النصر على الإرهاب، والدفاع عن سيادة العراق، ورفض حراك الفتن، والاستبسال للدفاع عن الكلمة الحق، لافتا إلى "أن الصحفيين العراقيين مثلوا حقيقة الانتماء الى بلاد الرافدين، بأبهى المعاني".وأضاف المحافظ: "الرحمة والغفران إلى أرواح شهداء العراق الأبرار، وشهداء كلمة الحق، ولذويهم الصبر السلوان، وللجرحى بالشفاء العاجل"./انتهى7

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