مستشار الأمن القومي يهنئ الأسرة الصحفية بعيد الصحافة الوطني/ موسع

2021/06/15 | 14:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأ مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأسرة الصحفية بمناسبة حلول ذكرى الـ ١٥٢ لعيد الصحافة الوطني.وقال الأعرجي في برقية التهنئة التي بعثها إلى نقابة الصحفيين العراقيين:" في الذكرى الـ(152) لعيد الصحافة العراقية، أجمل التهاني والتبريكات للأسرة الصحفية وهي ترتقي بالكلمة المسؤولة، وتقدم للعراق رسالة وأنموذجاً من المهنية العالية، لتبني إلى جانب مؤسسات الدولة بلداً يليق بالعراقيين، تحية للأقلام الشريفة وهي تعيد للصحافة العراقية ألقها المعهود، وإلى مزيد من العطاء"./انتهى7

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