14 صندوق اقتراع للرعايا الإيرانيين في العراق لانتخابات الرئاسة الإيرانية

2021/06/15 | 14:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد أنه سوف يتم تخصيص 14 صندوق اقتراع للرعايا الإيرانيين في العراق للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاس...

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