بايدن يؤيد إلغاء قرار أصدره بوش ضد العراق

2021/06/15 | 14:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض أنّه يؤيّد إلغاء قانون صدر في العام 2002 وأجاز لاميركا دخول الحرب على العراق في عهد الرئيس البائد صدام حسين ، في قرار يتطلّب مصادقة...

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