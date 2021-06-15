2021/06/15 | 15:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي جلو مرعي

لتكن سبايكر مناسبة لتحقيق العدالة

لجميع العراقيين بمذاهبهم وقومياتهم

المختلفة، فالدول المتخلفة هي التي

لاتمتلك إرادة تحقيق العدالة لرعاياها

الذين يدفعون الثمن الباهظ حين يتعرضون

لحوادث

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