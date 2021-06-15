أكد أن الرأسمالية تؤدي حتما الى عدم المساواة / بدائل توماس بيكيتي المضادة للرأسمالية فقيرة * - رشيد غويلب

2021/06/15 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب أنطون جاغر ودومينيك لوسدر**قبل توماس بيكيتي، أعلن بيرني ساندرز في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2012: أن “الشعب الأمريكي غاضب..



غاضب لأن الطبقة الوسطى تنهار بسبب ركود وول ستريت، غاضب لأن البطالة مرتفعة جدا، لدرجة أن 50 مليون انسان لا يملكون تأمينا صحيا، وعائلات العمال لا تستطيع تحمل تكاليف دراسة أبنائها”.



واستمر ساندرز في تقديم إحصاءات عن التوزيع المشوه للدخل في بلد لا يزال يعاني ركو ......





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