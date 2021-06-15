بالصور.. فرق الدفاع المدني تواصل اخماد الحريق في النجف الاشرف

2021/06/15 | 15:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، ان فرق الدفاع المدني تواصل اخماد الحريق في النجف الاشرف.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فرق الدفاع المدني في محافظة النجف الأشرف شرعت بالعمل على اخماد حادث حريق نشب في إحدى البنايات بمركز المحافظة".

واضافت انه "تم استنفار الجهود للسيطرة على الحادث ومنع توسعه".

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم تعزيز فرق الدفاع المدني في النجف الاشرف باخرى من بابل والديوانية لاحتواء حادث الحريق.

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