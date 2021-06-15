المثنى: لغم أرضي يفجع عائلة بـ 3 من أبنائها

2021/06/15 | 15:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء، بأن 3 أشقاء لقوا مصرعهم جرّاء انفجار لغم أرضي في بادية مديمة السماوة.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (15 حزيران 2021)، إن "لغماً أرضياً من مخلفات الجيش العراقي السابق انفجر على ثلاثة أشقاء كانوا يرعون الأغنام بمنطقة (الشگرة) ببادية السماوة والمحاذية لمحافظة ذي قار، مما أدى إلى مصرعهم في الحال".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة نقلت جثث الضحايا إلى مستشفى سوق الشيوخ العام لأنه أقرب لمكان الحادث من مستشفيات محافظة المثنى".

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