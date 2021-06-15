المغرب يضع السعودية على القائمة

2021/06/15 | 15:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المغرب، مساء الإثنين، ضمه المملكة السعودية لقائمته للدول التي التي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية غير المعنية بإجراءات التخفيف.

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