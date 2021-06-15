نادي شهربان يفوز على الجيش بدوري الصالات

2021/06/15 | 15:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حقق نادي شهربان الرياضي، اليوم الثلاثاء، فوزا على نادي الجيش بنتيجة هدف واحد دون رد في منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم للصالات .

وجرت المباراة في قاعة نادي الشباب في بغداد ، حيث سجل الهدف اللاعب مصعب جمال.

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