2021/06/15 | 15:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/بالصور ..كوادر الدفاع المدني تخمد حريق منطقة خان المخضر بالنجف.واكد مسؤول باعلام الدفاع المدني بالنجف الاستعانة بعجلات الاطفاء من المحافظات المجاورة والحشد الشعبي والجيش لاطفاء الحريق./انتهى

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