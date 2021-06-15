محافظ صلاح الدين يهنئ الصحفيين بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية

2021/06/15 | 15:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / هنأ محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل ، الصحفيين العراقييـن بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية في 15 حزيران الجاري ، وهي الذكرى 152 لتأسيس صحيفة الزوراء ، داعيا الى مواصلة رسالة الوطن في محاربة الفكر المتطرف و تثبيت ركائز و قيم الأخوة العراقية.وأستذكر محافظ صلاح الدين ، تضحيات الشهداء الأبطال من الصحفيين والإعلاميين في معارك التحرير و الدفاع عن سيادة العراق ورفض الارهاب، مجددا دعوة رواد الكلمة الى زيادة التكاتف مع مشروع بناء دولة المواطنة./انتهى5

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