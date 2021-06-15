500 مليون دولار من البنك الدولي لتحفيز الاستثمار في الأردن

2021/06/15 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق البنك الدولي على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار في الأردن، ومساعدته على التعافي من جائحة كورونا.

وأعلن البنك الدولي في بيان نُشر مساء أمس الاثنين أنه وافق على “برنامج بـ 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن للتعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا”.

ويهدف البرنامج الى “مساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل بالاستفادة من إمكاناته الاقتصادية خاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ”.

وأشار البيان الى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية يعمل أيضاً على “تجهيز تمويل إضافي بـ250 مليون دولار أمريكي لدعم هذا البرنامج”.

وبرنامج “تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ” جزء من حزمة تمويل بـ1.1 مليار دولار أعلن البنك الدولي أنها ستقدم على هيئة قروض ومنح للاردن لمساندته في الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي منها.

يعاني الأردن بالأساس أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام خلال جائحة كورونا.

وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في في خريف 2020، نحو 15.7%، وارتفع معدل البطالة في 2020 إلى نحو 23%، في بلد تجاوز دينه العام 47 مليار دولار بما تزيد نسبته عن 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

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