الفطر الأسود يدخل سلطة عُمان

2021/06/15 | 15:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات مؤكدة للفطر الأسود في مرضى فيروس كورونا.ودعت الصحة العمانية، المواطنين والمقيمين في البلاد إلى الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية من كورونا، وخصوصا ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي ونظافة اليدين وتجنب التجمعات.وأشارت الوزارة، الى أن المصابين بالفطر الأسود يتلقون العلاج حالياً.

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