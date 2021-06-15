مكافحة المخدرات تلقي القبض على 9 متهمين في 4 محافظات

2021/06/15 | 15:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادألقت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على 9 متهمين بمناطق متفرقة في 4 محافظات.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “عملية القاء القبض جاءت خلال الحملات الامنية التي نفذتها مفارز المديرية لمكافحة ظاهرة المخدرات، حيث أسفرت عن القبض على (4) متهمين في الديوانية، ومتهم (1) في …

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