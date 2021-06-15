2021/06/15 | 15:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت عشائر جلواء في محافظة ديالى، بإبعاد السلك التربوي عن التدخلات السياسية، وإيقاف إبعاد المدراء النزيهين والمخلصين عن دوائرهم لأغراض إنتخابية.ودعت عشائر جلولاء، إلى إلغاء أمر إنهاء تكليف مدير التربية أحمد كريم القيسي كونه قرار سياسي ولمصالح إنتخابية وسياسية مفلسة، مؤكدين ان إبعاد الكفاءات محاولة مرفوضة من جميع أطياف المدينة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو والصور..



عشائر جلولاء تطالب بإبعاد السلك التربوي عن التدخلات السياسية first appeared on النور نيوز.

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