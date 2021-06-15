2021/06/15 | 15:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​متابعة / المركز الخبري الوطني تقام اليوم الثلاثاء، مباراتين في اليوم الخامس من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم.وتتطلع البرتغال حاملة اللقب إلى مباراتها الافتتاحية في البطولة القارية، أمام هنغاريا في الساعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباريات نارية..



مواعيد مباريات الثلاثاء في كأس أوروبا المركز الخبري الوطني.

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