عراقي يقتل شقيقه في بغداد بسبب خلاف بين أطفال!

2021/06/15 | 15:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تطور شجار بين أطفال، الثلاثاء، إلى جريمة قتل راح ضحيتها مواطن على يد شقيقه في العاصمة بغداد.

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وفي تفاصيل الحادثة، كشف مصدر أمني لـ "ناس" (15 حزيران 2021)، عن "وقوع شجار بين أطفال ضمن أسرة واحدة (أبناء عم)، سرعان ما تطور إلى خلاف بين الأشقاء؛ قُتل على إثره أحدهم، فيما لاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأكد المصدر، أن "الجريمة تمت بواسطة سلاح (كلاشنكوف) في منطقة الراشدية شمالي العاصمة بغداد".

وأشار إلى أنه "تم نقل الجثة الى احدى المستشفيات القريبة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

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