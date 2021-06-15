"ضد خطر مشترك".. أميركا وأوروبا ينهيان صراع الجمارك لمواجهة الصين

2021/06/15 | 15:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون أميركيون وأوروبيون، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحل خلافهما القديم حول الإعانات غير القانونية الممنوحة لشركتي إيرباص وبوينغ لصناعة الطيران.

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