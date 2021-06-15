جريمة مروعة.. القبض على قاتل والدته وشقيقته لهذا السبب

2021/06/15 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على مدمن مخدرات، قام بجريمة مروعة.

وقال بيان مقتضب للمديرية، ان "المتهم قام بقتل والدته وشقيقته رمياً بالرصاص، ثم احرق الدار، لاخفاء معالم جريمته النكراء".

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