التحالف الدولي يشيد بتعاونه مع القوات العراقية لدحر داعش الارهابي

2021/06/15 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

عبر المتحدث العسكري بأسم التحالف الدولي ، واين موروتو ، عن احتفائه بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي العراقية لدحر فلول داعش.

وقال في تغريدة ترجمتها بغداد اليوم ، انه "شركائنا مصممين على الحفاظ على الأمن والسلام في جميع أنحاء العراق من فلول داعش والأرهاب ، اذ ان قوى الأمن الداخلي هم الآن في الطليعة لقتال داعش ، مشيرا الى تنفيذ طيران الجيش العراقي مهمة لزيادة الضغط على الارهابيين والحفاظ على زخم القوات البرية في صلاح الدين "

وأضاف "نفذنا سلسلة مداهمات أسفرت عن اعتقال 10 إرهابيين في كركوك وصلاح الدين والأنبار وبغداد، معًا ، جنبًا إلى جنب مع قوى الأمن الداخلي العراقية".

وتابع، ان "التحالف الدولي يمكن شركائه من ضمان الاستمرارية في مناطق معينة في العراق وسوريا لزيادة الاستقرار الإقليمي ".

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