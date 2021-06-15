مسلحون مجهولون يغتالون أحد شيوخ محافظة ميسان

2021/06/15 | 15:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسان

اعلن مصدر في شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن قيام مسلحين مجهولين باغتيال الشيخ صلاح جلوب المالكي، احد شيوخ عشائر المحافظة في منطقة أم غربة وسط مدينة العمارة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، لكشف هوية المسلحين وكشف أسباب ودوافع ارتكابهم هذه الجريمة".

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