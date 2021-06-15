الداخلية تهنئ نقابة الصحفيين والاسرة الصحفية بالعيد الوطني للصحافـة العراقيـة

2021/06/15 | 15:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قدمت وزارة الداخليـة ، التهاني الى نقابة الصحفيين العراقيين والاسرة الصحفيـة بمناسبة الذكرى 152 للعيد الوطني للصحافة العراقية .واستذكر مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن ،ماقدمه الصحفيون العراقيون من دعم ومساندة كبيرة لقواتنا الامنية في جميع مفاصلها من خلال تغطية الفعاليات ونقل الحقائق من ارض المعركة ، مشيدا بالاقلام والمنابر الصحفية التي كانت ولازالت في عطاء دائم خدمة للعراق وشعبه الكريم ./انتهى5

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