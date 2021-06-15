الحداد يدعو إلى الإهتمام بشريحة الصحفيين وتذليل المعوقات لرفع مستوى الأداء المهني / موسع

2021/06/15 | 15:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قدم نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد ، تهانيه إلى نقابة الصحفيين وجميع الكوادر الصحفية بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية والذكرى السنوية لمرور 152 عاماً على صدور أول عدد من جريدة الزوراء في 15 حزيران 1869، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح في مسيرتهم المهنية لخدمة المجتمع، والتأكيد على الصحافة الحرة لمواكبة الأحداث والتطورات بحيادية لتعزيز الأمن والإستقرار في عموم البلاد.وأشاد الحداد ، بدور الكوادر الصحفية، وعملهم المتواصل في مواجهة التحديات الأمنية والصحية والإقتصادية، ونقل الحقائق ومعاناة المواطنين بمهنية عالية، داعيا مؤسسات الدولة والجهات المعنية إلى الإهتمام بشريحة الصحفيين، وتذليل المعوقات، وتوفير الأجواء والمستلزمات لرفع مستوى الأداء المهني، للمزيد من العطاء والعمل الدؤوب، ومتابعة القضايا الإنسانية والملفات المهمة التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين".وأستذكر نائب رئيس البرلمان ، شهداء الصحافة والكلمة الحرة الذين قدموا أرواحهم من أجل الوطن، مطالباً في الوقت ذاته الحكومة بضرورة رعاية الأسرة الصحفية وإستمرار تقديم الدعم والمساندة لهم./انتهى5

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