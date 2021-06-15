قصيدة.. للحشدِ والفتوى الكريمةِ شُكرُنا

2021/06/15 | 15:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدة في الذكري السنوية السابعة لفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي المبارك....

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