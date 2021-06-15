متى يوجد العرق..كيف؟/5 - عبدالامير الركابي

2021/06/15 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي يوجد العراق مع صيرورة العقل "مجتمعيا"، أي ارتقائه لمستوى الظاهرة التي يبدا بالتصير ضمنها، مع تبلورها الأول، يوم يكون العقل مايزال عقل طور"اللقاط والصيد"،الذي غادره توا ليدخل من يومها حالة من الترقي وصولا للإحاطة بالظاهرة التي تظل تتجاوزقدرته الاعقالية على مدى يستمر لالاف السنين من تاريخ بدايات تبلور المجتمعية، وصولا لمنتصف القرن التاسع عشر الميلادي، يوم تبدا وقتها البشائروالاشارات الابتدائية الد ......





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