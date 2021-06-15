عُمان تسجل اصابات مؤكدة بالفطر الأسود

2021/06/15 | 16:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات مؤكدة للفطر الأسود في مصابين بفايروس كورونا، مشيرة إلى أنهم يتلقون العلاج حاليا.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين في البلاد إلى الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية من كوفيد-19 وخصوصا ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي ونظافة اليدين وتجنب التجمعات.

وكانت العراق ومصر وسوريا، قد أعلنت تسجيل إصابات بالفطر الأسود.

PUKmedia عن وكالات

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