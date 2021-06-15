2021/06/15 | 16:04 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 15 يونيو 2021 | 03:57 مساءً

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الشرطة الاتحادية: القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في سامراء وكركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، القاء القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في سامراء وكركوك.



وذكرت القيادة في بيان انه" وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب في منطقة (الطريشة) ناحية المعتصم بسامراء، فيما تمكنت قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بلاشتراك مع استخبارات اللواء من القاء القبض على المتهم المطلوب (م، ط، ن) وفق المادة ٤ إرهاب في قرية (الخزيفي) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".



واضافت، ان"قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع استخبارات اللواء، تمكنت من القاء القبض على الارهابي (غ، م، ص) في عملية مباغتة رصدت تواجده في قرية(ابو كعوبة) بناحية الرياض بمحافظة كركوك، وبحوزته بندقيتين كلاشنكوف مع مخزني بندقية، وملابس عسكرية، و5 موبايل".



واشارت الى، انه"تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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