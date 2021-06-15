2021/06/15 | 16:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحثت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، مع فريق أممي إطلاق ميثاق السلوك الانتخابي.وذكر بيان للمفوضية، تلقاه “المركز الخبري الوطني، أن “رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف استقبل اليوم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات تستعد لإطلاق ميثاق السلوك الانتخابي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تستعد لإطلاق ميثاق السلوك الانتخابي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تستعد لإطلاق ميثاق السلوك الانتخابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).