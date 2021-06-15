عشائر صلاح الدين: اعتداء عوائل ضحايا سبايكر على اهالينا مؤشر على عودة للطائفية

2021/06/15 | 16:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مجلس شيوخ محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، ان عشائرهم بريئة من جريمة سبايكر النكراء، مشيرا ان التداعيات الاخيرة تدل الى عودة الطائفية.

وقال المجلس في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (15 حزيران 2021)، انه "لاحظ المجلس في الاونة الاخيرة توجهات تدل الى عودة الطائفية"، داعيا "الحكومة الى تقديم المتورطين الحقيقيين الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

واضاف البيان، "المجلس يؤكد ان العشائر في صلاح الدين ومدينة تكريت بريئة من جريمة سبايكر النكراء، بينما يحتفط ابناء المحافظة بقيم عالية وقصص حقيقة اعطت من خلالها اعلى درجات الوفاء العراقي من خلال حماية الجنود العراقيين الناجين".

واوضح، ان "الارهاب، تنظيم اجرامي عالمي لا ينتمي الى مدينة او عشيرة معينة"، مشيرا الى "عدم خلط الاوراق التي يسعى اليها الراغبون بعودة الطائفية".

ولفت البيان،الى ان "قطع الطرق ومعاقبة اهالي المحافظة على جريمة قدر لها ان تقوم على ارض تكريت من اجل اعادة الاوضاع الى المربع الاول ليس له مبرر"، مطالبين " "القوات الامنية بتأمين الطريق بين بغداد وصلاح الدين لتفويت الفرصة على المتربصين بالتلاعب على امن المواطنين وممتلكاتهم".

واظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام العشرات من عوائل ضحايا مجزرة سبايكر بالاعتداء على المواطنين من اهالي صلاح الدين.

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