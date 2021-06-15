قتل والدته وشقيقته وأحرق الدار.. اعتقال مجرم في بغداد

2021/06/15 | 16:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على مدمن مخدرات ارتكب جريمة "بشعة" في بغداد.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على مدمن مخدرات قام بقتل والدته وشقيقته رمياً بالرصاص ثم احرق الدار في بغداد".وبينت، أن "عملية حرق الدار جاءت لاخفاء معالم جريمته النكراء".

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