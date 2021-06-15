الشرطة الاتحادية تقبض على متهمين بالقتل والسرقة

2021/06/15 | 16:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على اثنين من المطلوبين احدهما بقضايا القتل واخر بالسرقة ونفذت عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية ، ألقت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع استخبارات الفوج الثالث من القبض على متهم مطلوب (غ، ر، ك) وفق المادة ٤٠٦"قتل"في منطقة (الباوية) ببغداد".

واضافت ان "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد ألاستخباري ألقت القبض على متهم مطلوب (ح، ج، ز) وفق أحكام المادة "٤٤٦"سرقة" في منطقة "الغزالية"غرب بغداد"،مشيرة الى انه "تم إحالتهما اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".واوضحت القيادة ان "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش في منطقة "شهداء البياع"في بغداد، تم العثور خلالها على بندقية كلاشنكوف،و3مخزن بندقية كلاشنكوف "، مبينة انه "تم ضبط المواد والتعامل معها اصولياً".

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