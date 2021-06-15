التجارة العراقية توجه بإصدار هويات موحدة لإطلاق البطاقة التموينية الإلكترونية

2021/06/15 | 16:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأست مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة العراقية، ابتهال هاشم صابط، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمديري الفروع التموينية في بغداد والمحافظات.ووجهت صابط، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة، بضرورة حث المواطنين لغرض إصدار …

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